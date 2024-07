Condenado no Brasil por abuso sexual, um ex-treinador de ginástica artística vive há cerca de ano e meio na cidade de São João da Madeira, no norte do distrito de Aveiro, onde se refugiou depois de ter conhecido a sentença de 109 anos de cadeia, proferida por um tribunal de São Paulo — e entretanto reduzida para 28 anos. Fernando de Carvalho Lopes, suspeito de ter abusado de dezenas de menores, aguarda agora a decisão do Supremo Tribunal brasileiro em Portugal, mas não avisou as autoridades brasileiras de que deixara o país.

A “nova vida” do ex-treinador em Portugal foi revelada no final de junho pelo jornal Globo e foi abordada esta sexta-feira no programa de investigação da RTP A Prova dos Factos. Fernando de Carvalho Lopes foi afastado pela Confederação Brasileira de Ginástica pouco antes do início dos Jogos Olímpicos de 2016, que decorreram precisamente no Brasil, por suspeitas de abuso sexual de menores.

No entanto, só em 2018, o caso veio a público. Segundo uma investigação da TV Globo, publicada nesse mesmo ano, mais de 40 atletas afirmaram ter sofrido abusos sexuais entre 1999 e 2016. Seguiu-se uma investigação das autoridades brasileiras, e o caso acabou por seguir para os tribunais com quatro vítimas e dezenas de testemunhas. O número de vítimas só não foi maior porque muitos dos crimes já se encontravam prescritos, à luz da lei brasileira.

“Acho que nada apaga ou cura a dor”, disse uma das vítimas

Uma dessas vítimas que testemunhou contra o ex-treinador é Petrix Barbosa, vencedor da medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de 2011.

“Acho que nada apaga ou cura a dor de todos nós, que sofremos e fomos abusados de formas diferentes por esse monstro. Porém, espero que esta condenação conforte, console, acalme e ajude todas as vítimas dessa situação a seguirem com a vida em frente e de cabeça erguida. Sinto-me orgulhosa por ter denunciado e saber que os meus amigos e companheiros do desporto tiveram justiça e espero que possam ter paz”, disse a atleta, depois de ser conhecida a condenação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Inicialmente condenado a 109 anos e oito meses de cadeira por um tribunal de São Bernando do Campo (em São Paulo), em outubro de 2022, a sentença foi reduzida em segunda instância para 28 anos, em julho de 2023. Manteve-se, ainda assim, a possibilidade de recurso, com o ex-treinador a aguardar decisão em liberdade — situação que Fernando de Carvalho Lopes aproveitou, viajando para Portugal. Segundo o jornal Globo, as autoridades brasileiras não foram informadas da sua saída da país e o passaporte do ex-treinador está caducado desde 2018.

O Ministério Público de São Paulo considerou que o Fernando de Carvalho Lopes se estabeleceu em Portugal com a intenção de ludibriar a justiça brasileira e, assim, evitar cumprir pena. Os procuradores ainda pediram prisão preventiva para o ex-treinador mas uma juíza do Supremo Tribunal indeferiu o pedido, uma vez que ainda há recursos pendentes.

Ex-treinador trabalha na restauração e numa fábrica em São João da Madeira

Em Portugal, Fernando de Carvalho Lopes trabalhou como agente imobiliário, como empregado de uma churrasqueira e numa fábrica de componentes automóveis. Atualmente, tem dois empregos fixos: é empregado de mesa numa pizzaria e funcionário de uma fábrica de calhas. Tem também um carro próprio.

O ex-treinador de ginástica tem agora um recurso pendente no Supremo Tribunal de Justiça do Brasil. Se os juízes mantiverem a condenação, ainda poderá recorrer para uma quarta instância.

À RTP, nem a PSP nem o Ministério Público revelaram se Fernando de Carvalho Lopes se encontra no radar das autoridades. Recorde-se que o Brasil é um dos países com os quais Portugal tem acordo de extradição. No entanto, o ex-treinador terá cidadania portuguesa, o que limita bastante o alcance do acordo. Nestes casos, a possibilidade de extradição só existe para crimes muito graves, como terrorismo.

Caso se confirme que Fernando de Carvalho Lopes também é português, as autoridades brasileiras têm duas opções: ou pedem a transferência do processo para Portugal, na fase processual em que se encontra, ficando o arguido sujeito ao que lei portuguesa ditar em relação ao tipo de crime em causa; ou caso, o Brasil não aceite que o processo prossiga em Portugal, poderá sempre emitir um mandato de detenção internacional.