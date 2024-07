Os trabalhadores da operadora logística de mercadorias Medway dão início, na próxima segunda-feira, a uma greve ao trabalho extraordinário, que se irá prolongar até ao fim do mês, pela “humanização dos horários” e valorização de salários.

Segundo um comunicado do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), “uma vez que a Medway/MSC não dá respostas para resolver estes problemas, os trabalhadores decidem avançar para a luta, através do único meio que têm ao seu dispor, que é o recurso à greve”.

Assim, “o sindicato avançou com um pré-aviso de greve ao trabalho extraordinário, com início a 15 de julho e término a 31 de julho“, referiu.

De acordo com o pré-aviso “os trabalhadores com as categorias profissionais de Assistente de Produção, Operador de Produção e Operador de Transportes” farão greve a partir da oitava hora de serviço; ao trabalho suplementar; ao trabalho em dia de descanso; a partir da sétima hora de serviço, sempre que no serviço atribuído, esteja previsto mais de sete horas em trabalho noturno e ao período compreendido entre as 00h00 horas e as 6h00 horas, sempre que o serviço atribuído a seguir ao descanso semanal, preveja entrada ao serviço entre as 00h00 horas e as 2h00 horas.

O SNTSF indicou que “ficam também abrangidos por este pré-aviso de greve, todos os trabalhadores com a categoria profissional de Operador de Circulação, se forem solicitados para efetuar manobras em locais guarnecidos por trabalhadores com a categoria profissional de Assistente de Produção que estejam a exercer o seu direito à greve, farão greve pelo tempo necessário, para a execução da manobra”.

“Os trabalhadores não são tarefeiros, que trabalham à jorna, ao dia ou à hora, para estarem sempre disponíveis quando a Medway/MSC quer e por isso decidiram lutar na forma de greve”, justificaram, no comunicado.

Segundo o sindicato, “após várias reuniões com a administração da Medway/MSC, foram alertados para o problema que existe nas escalas do pessoal fixo. Um problema que se tem vindo a arrastar nos últimos anos”.

O SNTSF lembrou que os “trabalhadores têm uma vida fora da empresa, têm família, e não podem andar constantemente a planear a sua vida com dois dias de antecedência, ou ir para o descanso semanal sem terem serviço atribuído para o dia de trabalho após o descanso, situação que está a acontecer frequentemente”.

Os trabalhadores da Medway estiveram já em greve no dia 28 de março.