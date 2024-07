A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russos Maria Zakharova afirmou esta sexta-feira, durante uma conferência de imprensa, que as autoridades ucranianas estão a planear a destruição das barragens da central hidroelétrica de Kiev e do reservatório de Kanev como mais uma provocação contra a Rússia. A informação é avançada pela agência estatal russa TASS.

Segundo Zakharova, a operação será feita para depois Kiev “inventar novamente uma história com acusações de crimes de guerra” dirigidas a Moscovo. Uma narrativa que, defende, será “imposta à comunidade internacional” para “encobrir as atividades terroristas ucranianas”.

Em junho de 2023 a central hidroelétrica de Kakhovka, na região de Kherson, na Ucrânia, foi totalmente destruída, sem possibilidade de reparação — um incidente considerado como um dos mais graves desde o início da guerra. Na altura, Ucrânia e Rússia trocaram sucessivas acusações relativamente à autoria da destruição da barragem.