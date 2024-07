O governo do Irão anunciou, este sábado, a detenção de um indivíduo considerado o autor moral do atentado terrorista que em janeiro provocou a morte de quase 90 pessoas em Kerman, no leste do país. O detido foi identificado como Abdullah Koweyteh, detido numa operação sobre a qual não foram divulgados detalhes, segundo a agência de notícias Tasnim.

O duplo atentado bombista ocorreu na cidade de Kerman, no passado dia 03 de janeiro, durante as cerimónias de homenagem ao general Qassem Soleimani, que morreu em 2020, num ataque norte-americano no Iraque.

A primeira explosão teve lugar a 700 metros do túmulo de Qassem Soleimani e a segunda bomba explodiu minutos depois num local muito próximo.

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou o atentado através de um comunicado divulgado um dia após as explosões através dos seus canais na rede social Telegram.

O EI referiu que dois dos seus membros “dirigiram-se para uma grande concentração” de pessoas junto do túmulo de Soleimani em Kerman e “fizeram detonar os cintos com explosivos”.

“Este não é o fim da investigação sobre o desastre terrorista de Kerman e a operação continua aberta”, segundo um comunicado do governo iraniano citado pela agência Tasnim.