Ruth Westheimer, que ficou conhecida por ‘Doctor Ruth’, morreu aos 96 anos, esta sexta-feira, na sua casa, em Manhattan, nos EUA, confirmou, segundo o Washington Post, Pierre Lehu, publicitário e coautor de vários livros. Fosse nos os programas de rádio e televisão, fosse nas aulas ou livros, Ruth tinha sempre a mesma mensagem: “Tenham bom sexo.”

Foi a primeira terapeuta sexual com selo de superstar e tinha programas de rádio e televisão onde abordava o sexo sem tabus. Sempre foi uma mulher de causas e defendeu temas como a defesa da educação sexual, da autodeterminação, dos direitos dos homossexuais e do fim do estigma da SIDA.

O jornal Washington Post conta que Westheimer se estreou na estação de rádio WYNY, de Nova Iorque, em 1980, quando tinha mais de 50 anos, com o programa “Sexually Speaking”. Começou como um programa de de esclarecimentos que durava 15 minutos, mas o sucesso e a constante enchente de perguntas dirigidas à ‘Doctor Ruth’ foi sendo tal que a rádio se viu obrigada a aumentar o programa para duas horas. Em dois anos, tornou-se o programa de rádio com melhor avaliação em Nova Iorque, com uma estimativa de 250 mil ouvintes por semana. Anos mais tarde, o programa acabou por passar a ser distribuído a nível nacional.

A estreia na televisão aconteceu em 1982, no Canal 5, com um programa matinal chamado “Dra. Ruth”, mas tornou-se alvo de protesto pela forma natural com que abordava assuntos sexuais na televisão e acabou cancelado 14 semanas após o arranque. Dois anos depois aceitou um desafio do canal Lifetime para ser o rosto de “Good Sex With Dr. Ruth Westheimer”, num programa transmitido seis vezes por semana que se tornou o grande sucesso do canal, ao atrair um milhão de espectadores todas as noites.

No final dos anos 80 terminou a presença em programas diários de televisão e rádio, mas continuou a dar palestras e a escrever livros, também deu aulas em várias universidades e tinha um pequeno consultório particular em Manhattan. Em 2003 tornou-se consultora sexual no site feminino iVillage.com, que já está extinto, e dez anos depois, em 2013, estreia a peça “Becoming Dr. Ruth” na na Off Broadway.

Em 2019 foi lançado o documentário “Pergunte à Dra. Ruth”, de Ryan White, que mostra a vida da mulher que mudou a forma de se falar sobre sexo e que recorda o passado de Ruth Westheimer, que nasceu na Alemanha em 1928, sobreviveu ao Holocausto num lar para crianças na Suíça para onde os pais a enviaram antes de morrerem. Emigrou para Israel, chegou a ser atiradora de elite, mais tarde optou por ir para Paris estudar psicologia e acabou por se mudar para os EUA onde fez carreira como ‘Doctor Ruth’.