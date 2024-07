Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

No final da cimeira da NATO, em Washington, o Presidente norte-americano chamou ao palco Vladimir Putin quando entrava em cena o líder ucraniano. Um “erro” que a Ucrânia pode ultrapassar, garantiu este sábado Volodymyr Zelensky.

“Os Estados Unidos deram muito apoio aos ucranianos. Podemos esquecer alguns erros, penso eu”, disse Zelensky à chegada à Irlanda, para onde viajou para um encontro com o primeiro-ministro Simon Harris.

“Senhores e senhoras, o Presidente Putin”, apresentou Joe Biden no fecho da cimeira da NATO, na quinta-feira à noite. Apercebendo-se do erro, o chefe de Estado rapidamente se corrigiu: “O Presidente Putin? Ele vai derrotar o Presidente Putin! O Presidente Zelensky. Estou tão focado em derrotar o Putin, temos de nos preocupar com isso.”

Biden accidentally calls Zelensky “President Putin”

A few seconds later corrects himself. “He’s going to beat President a Putin..I’m so focused on beating Putin, we have to worry about it.”

pic.twitter.com/QH9XwYpfVo

— Alex Thompson (@AlexThomp) July 11, 2024