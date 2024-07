Siga aqui o nosso liveblog sobre o ataque ao ex-Presidente norte-americano Donald Trump

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, demonstrou esta segunda-feira preocupação com os níveis de “violência política na sociedade internacional”, referindo-se ao atentado contra o candidato presidencial norte-americano Donald Trump.

O Governo português, através do primeiro-ministro [Luís Montenegro], logo na manhã de domingo teve a oportunidade de condenar veementemente um ato de violência política inaceitável e intolerável. A nossa posição, sob esse ponto de vista, é claríssima”, declarou Paulo Rangel aos jornalistas no Eurafrican Forum, na Nova School of Business and Economics, em Carcavelos.