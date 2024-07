(em atualização)

Foi constantemente a crónica de uma contratação anunciada. Começou como um namoro, foi um amor não concretizado e tornou-se um casamento no início de junho e ainda antes do arranque do Euro 2024 e um mês depois de a saída do PSG ter sido confirmada. Agora, finalmente, Kylian Mbappé é jogador do PSG — e a apresentação, como se esperava, teve dimensões semelhantes à novela.

O internacional francês começou o dia com os obrigatórios testes médicos, no Hospital Clínico de La Moraleja, e deslocou-se depois até ao Santiago Bernabéu. Pelo meio, deu os primeiros autógrafos em camisolas do Real Madrid, onde vai vestir o número 9, e disse a primeira palavra enquanto jogador merengue: à questão “é um sonho concretizado jogar no Real Madrid?”, limitou-se a responder “claro”.

No estádio, foi recebido por Florentino Pérez e Pirri, presidente honorário do Real Madrid, e assinou contrato até 2029 antes de ser recebido pelos colegas de equipa e entrar no relvado. Aí, com um palco 360º e um aparato que fez lembrar a apresentação de Cristiano Ronaldo, Kaká ou Benzema, em 2009, saudou os milhares de adeptos que esgotaram as entradas distribuídas gratuitamente em poucas horas. Mais perto, em campo e sentados nas cadeiras junto ao palco, estavam amigos, familiares e o entorno mais próximo do jogador.

Mbappé entrou no relvado depois de Florentino Pérez, Pirri e também Zinedine Zidane, já com a camisola blanca vestida, e o presidente do Real Madrid assumiu naturalmente a função de apresentar o reforço — sem esquecer o pormenor prévio de saudar a seleção espanhola pela conquista do Campeonato da Europa. O jogador de 25 anos entrou a sorrir, com passos lentos e vénias aos próprios adeptos, e fez as delícias das bancadas ao falar desde logo em espanhol.

Kylian Mbappé has arrived at the Bernabéu ???? pic.twitter.com/bhVbc7gWgR — B/R Football (@brfootball) July 16, 2024

“Vou tentar falar em espanhol. É incrível estar aqui. Sonhei muitos anos com jogar no Real Madrid e hoje concretizo o meu sonho. Sou um rapaz feliz. Quero agradecer ao presidente Florentino Pérez, que confiou em mim desde o primeiro dia. Aconteceram muitas coisas… Mas obrigado. Quero agradecer também a todas as pessoas que fizeram com que estivesse aqui. Vejo toda a minha família, a minha mãe, que está a chorar…”, começou por dizer, enquanto deu um beijo no símbolo merengue.

Mais à frente, Mbappé sublinhou o facto de este ser um “dia incrível”. “Desde que era criança que só tinha um sonho e estar aqui significa muito para mim. Obrigado aos madridistas, porque me dão amor há muitos anos. Agora tenho outro sonho, que é estar à altura da história deste clube. Vou dar a vida pelo clube e por este símbolo. Tenho uma mensagem para as crianças, porque já fui uma criança como vocês: com paixão e sonhos, podem alcançar tudo o que quiserem”, acrescentou.

Por fim, engrossando o facto de ser agora “jogador do melhor clube da história do futebol”, explicou que não iria continuar a falar “para não acabar a chorar” e entoou o expectável “hala Madrid” em conjunto com os milhares de adeptos antes de pontapear três bolas para as bancadas do Santiago Bernabéu.