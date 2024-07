Um acidente aparatoso que deixou um autocarro capotado e atravessado na entrada de um túnel, na Catalunha, fez três feridos graves. Apesar de todos os passageiros (entre 40 a 50 pessoas) terem sido retiradas do autocarro rapidamente, o condutor demorou mais a ser libertado, uma vez que ficou preso durante algum tempo no seu lugar.

Como escreve o El País, o acidente aconteceu na manhã desta terça-feira na autoestrada C-32, quando o autocarro, que transportava dezenas de trabalhadores a caminho de uma fábrica da Inditex (empresa espanhola que detém marcas como a Zara), se preparava para entrar num túnel.

As equipas de emergência no local informaram entretanto que três pessoas em estado crítico foram transferidas de helicóptero para hospitais que ficam próximos do local do acidente. Outros dois feridos menos graves estão a receber tratamento médico.

A estrada ficou cortada no sentido norte, por onde o autocarro circulava, tendo já sido deslocadas para o local 15 unidades terrestres, dois helicópteros e uma equipa de apoio psicológico.

⚫ La C-32 continua tallada entre Pineda de Mar i Tordera en sentit Girona per un autobús amb passatge que s'ha accidentat i bolcat a l'entrada d'un túnel. ???? @emergenciescat ha activat alerta #PROCICAT#SCT pic.twitter.com/fDUGjrrK2u — Trànsit (@transit) July 16, 2024