"Não falhes o Trump da próxima vez". Banda de Jack Black cancela tour depois de críticas a piada sobre ataque a Trump

O ator Jack Black anunciou o fim da tour da sua banda Tenacious D, depois das declarações do colega Kyle Glass durante um concerto no domingo. “Não falhes o Trump da próxima vez”, afirmou. A piada de Glass foi uma referência à tentativa de assassinato de Donald Trump, no dia anterior.

O duo de rock cómico estava a realizar uma tour pela Austrália e encontrava-se em Sydney durante o aniversário de Glass. No concerto, Jack Black cantou-lhe os parabéns, em coro com a plateia, surpreendendo o parceiro com um bolo. Na hora de Glass soprar velas, Black disse-lhe que “pedisse um desejo”. Ao que Glass respondeu de forma animada: “Não falhes o Trump da próxima vez”.

Jack Black and Tenacious D in Canada: "Don't miss Trump next time." pic.twitter.com/jaJnvtkTd4 — Way of the World (@wayotworld) July 15, 2024

O momento foi capturado por um fã e partilhado várias vezes nas redes sociais, num vídeo em que é possível ouvir a plateia a rir e a aplaudir a piada, apesar de alguns sons de choque ou protesto. A declaração de Glass foi feita menos de um dia depois da tentativa de assassinato de Donald Trump, que sofreu um tiro na orelha.

As respostas de figuras públicas australianas não foram tão positivas como as dos fãs. “Os Tenacious D devem ser deportados imediatamente”, declarou o senador Ralph Babet, apoiante de Trump, em comunicado. Babet disse que “defender e ou desejar o assassinato de um Presidente é flagrante, nojento, sujo, cruel e inaceitável em todas as suas formas”.

There is no place in Australia for those who wish for the assassination of others. pic.twitter.com/wuvgQxeeDS — Senator Babet (@senatorbabet) July 16, 2024

“Isto não foi uma piada, ele estava totalmente a falar a sério quando desejou a morte a um Presidente”, acrescentou, apelando ao primeiro-ministro australiano que deporte os músicos ou estará igualmente a apoiar uma tentativa de assassinato.

A piada foi igualmente condenada pelo locutor da rádio KIIS, uma das rádios mais ouvidas na Austrália. Kyle Sandilands, que já convidou os Tenacious D para o seu programa, declarou que nunca voltaria a fazê-lo. “Independentemente se gostas ou não de alguém, promover a morte de alguém é a pior coisa que eu já ouvi na minha vida”, argumentou.

Face às críticas dos australianos e às condenações que se multiplicaram nas redes sociais — principalmente da direita norte-americana — o duo apressou-se a comentar em situação, em dois comunicados separados.

“Fui apanhado de surpresa pelo que foi dito no concerto de domingo. Nunca apoiaria discurso de ódio ou encorajaria violência política”, escreveu Jack Black nas suas redes sociais esta terça-feira.