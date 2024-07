Chegar, ver e vencer. A Seleção feminina dominou de tal forma o Grupo 3 da Liga B da qualificação para o Europeu, que praticamente quatro jornadas chegaram para garantir o primeiro lugar e o regresso à Liga A da Liga das Nações. Mais importante ainda foi o carimbar do playoff de acesso ao Campeonato da Europa do próximo ano como cabeça de série na primeira eliminatória. O sorteio está agendado para as 12 horas de sexta-feira.

Os números são simples e espelham bem aquilo que foi a prestação de uma das seleções europeias que mais cresceu nos últimos anos: 16 pontos, cinco vitórias, um empate (sem golos, na Bósnia-Herzegovina), 14 golos marcados e apenas dois sofridos (na ida à Irlanda do Norte, 1-2, e esta terça-feira). Portugal mostrou que está uns furos acima da segunda divisão do continente, embora o apuramento para o Europeu da Suíça não seja fácil.

Tudo pronto para o último jogo da fase de qualificação para o Europeu! ????⛵ #Navegadoras ????️ Bilhetes para o ????????✖️???????? em https://t.co/crwK8OnS0k pic.twitter.com/dQEyUufNFK — Portugal (@selecaoportugal) July 15, 2024

“Queremos ter muita capacidade de pressão na zona da bola. Quando Malta tiver a bola, é uma equipa que vai procurar valorizar a bola. Independentemente do adversário, é isso que elas têm vindo a fazer e temos de melhorar imenso — e foi algo que nos faltou na Bósnia-Herzegovina. Temos de melhorar na nossa capacidade de pressão, sermos um pouco mais coletivos”, afirmou Francisco Neto em conferência de imprensa, confirmando nova ausência de Kika Nazareth, por problemas físicos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Assim, o selecionador nacional mudou praticamente toda a equipa, mantendo apenas Carole Costa no onze inicial e promovendo a estreia de Stephanie Ribeiro. Como seria de esperar, as navegadoras entraram melhor na partida e, aos sete minutos, Ana Capeta inaugurou o marcador, depois de uma excelente jogada de Catarina Amado na direita. Contudo, Malta respondeu de pronto e na sequência de um canto, Maria Farrugia rematou à entrada da área para o empate, contando ainda com um importante desvio em Ana Rute (16′). Portugal voltou a faturar aos 28 minutos, com a estreante Stephanie a fazer o gosto ao pé.

Na segunda parte, o ritmo do jogo baixou, reavivando a espaços com as entradas de Ana Borges, Dolores Silva, Jéssica Silva e Andreia Jacinto. Ainda assim, as navegadoras continuaram mais perigosas e, a fechar a partida, a avançada do Benfica carimbou o triunfo, após um grande trabalho da recém entrada Telma Encarnação (86′).