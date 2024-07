O empresário Elon Musk garante que vai transferir as sedes da SpaceX e da rede social X do estado norte-americano da Califórnia para o Texas. A decisão estará relacionada com uma nova lei, promulgada pelo governador Gavin Newsom, que tem como objetivo proteger estudantes transgénero e homossexuais.

A nova legislação, que o multimilionário descreveu como a “gota de água”, determina que os professores e as escolas deixam de ser obrigados a notificar os pais acerca de possíveis mudanças feitas pelos seus filhos em relação à sua identidade de género ou orientação sexual como, por exemplo, uma eventual mudança do nome com o qual se identificam.

“Por causa desta lei e de muitas outras que a precederam, que atacam tanto famílias quanto empresas, a SpaceX vai mudar a sua sede de Hawthrone, Califórnia, para Starbase, no Texas”, anunciou Musk numa publicação feita esta terça-feira à noite nas redes sociais, acrescentando depois que também a sede do X será transferida de São Francisco para a cidade de Austin.

And ???? HQ will move to Austin https://t.co/LUDfLEsztj — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024

Os rumores de que Musk estava a planear a saída do X de São Francisco para Austin surgiram na semana passada, antes da promulgação da lei na Califórnia, e foram avançados pelo San Francisco Chronicle. Em declarações ao jornal, a imobiliária JLL confirmou que tinha sido contratada para colocar no mercado a sede da rede social, com aproximadamente 74 mil metros quadrados. Ainda assim, a firma e Musk não se tinham, até ao momento, pronunciado sobre o assunto.

A Reuters recorda que Elon Musk já tinha, em 2021, mudado a sua residência da Califórnia para o Texas, estado norte-americano onde não existe um imposto estatal sobre o rendimento de pessoas singulares. A agência noticiosa indica também que o empresário, que há dias mostrou apoiar a Donald Trump na corrida à presidência dos EUA, costuma criticar o governo de Joe Biden e as opiniões dos democratas relacionadas com a imigração e com os direitos da comunidade LGBTQIA+.

Musk tem uma filha transgénero, de quem estará afastado e com quem não terá, atualmente, qualquer contacto.

De acordo com o The Wall Street Journal, após a mudança da SpaceX e do X, só duas empresas de Elon Musk — as startups Neuralink e a xAI — estarão sediadas na Califórnia.