Vida sedentária, por um lado, e excesso de doces, álcool e comida em geral, por outro, são a explicação para o excesso de peso que afecta muitos portugueses. Sucede que nem sempre é fácil adoptar uma alimentação mais equilibrada ou encontrar tempo (ou força de vontade) para ir ao ginásio, pelo que a Toyota inventou um assento que obriga o seu corpo a trabalhar, estimulando os músculos, quase como se estivesse no ginásio, e tudo isto enquanto conduz.

O segredo para o novo banco do construtor japonês está no assento, que é capaz de se inclinar em todas as direcções. A Toyota afirma que esta inclinação mal é perceptível, sendo que o assento necessitar de um pouco mais de um minuto para que o ciclo se complete. E, como o corpo humano tem tendência para subconscientemente assumir sempre a sua postura natural, à medida que a inclinação do assento gira 360º, a pélvis compensa a inclinação para que a cabeça não se mova e permaneça direita.

Isto obriga os músculos do corpo a trabalhar e não apenas na zona pélvica, num processo que a marca descreve como similar ao que se consegue com uma bola de fitness, mas sem o esforço (ainda que ligeiro) associado. O inventor do assento avança que é possível que o utilizador — nada obriga a que seja exclusivamente o condutor — sinta algum cansaço após 20 minutos, o que acaba por ser a confirmação que há exercício físico, o que é exactamente o que se pretende. Já para quem se está a preparar para participar nos Jogos Olímpicos, o melhor é complementar este banco “mágico” com outros programas mais exigentes…