Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

A eurodeputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, pediu esta quarta-feira em nome da Esquerda Europeia um debate sobre os bombardeamentos a Gaza por Israel na primeira sessão plenária do Parlamento Europeu, mas a discussão foi rejeitada.

O grupo da Esquerda Europeia solicitou que uma discussão no Parlamento sobre a defesa do direito humanitário e do direito internacional em Gaza seja acrescentada como primeiro ponto da tarde“, começou por anunciar a presidente da assembleia europeia, Roberta Metsola, intervindo hoje no início do segundo dia da sessão plenária, na cidade francesa de Estrasburgo.