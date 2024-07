Durante os três dias, o antigo parque de campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, será pelo terceiro ano consecutivo o recinto do Marés Vivas e dividir-se-á em cinco palcos e espaço de restauração.

Ao palco principal, onde as atuações começam às 18:30, subirão 12 artistas, quatro em cada dia.

No primeiro dia, o destaque vai para as `boysband´ portuguesa D’ZRT e britânica Take That, duas das estreias neste festival, a que se juntam os portugueses Syro, artista que também atua pela primeira vez no Marés Vivas, e DAMA.

Pelos restantes palcos, e até ao encerramento do recinto às 03:00, vai ser possível ouvir Catana, Bianca Barros, Leo 2745, Fernando Rocha ou David Silva.

No segundo dia, o palco principal caberá ao britânico James Arthur, que já marcou presença noutras edições, e ao norte-americano Ben Harper que, depois de 14 anos, volta a atuar neste festival, assim como à artista portuguesa Marisa Liz e ao cantor e compositor inglês Rag’n’Bone Man.

Soraia Tavares, Insert Coin, Jel, Jonas e Dagu compõem o cartaz deste dia.

A 16.ª edição do Marés Vivas encerra com a banda escocesa de rock alternativo Snow Patrol, que também se estreia neste festival, tal como Louis Tomlison, que fez parte da boy band One Direction da qual saiu em 2016.

Além destes artistas internacionais, o terceiro e último dia do festival contará com a presença no palco principal dos portugueses Ornatos Violeta, que já por aqui atuaram em 2019, e António Zambujo.

Os artistas Rúben Branco, Diana Castro, Mundo Segundo & Convidados ou Jura preenchem, neste dia, os restantes palcos espalhados pelo recinto.

Ao longo dos três dias haverá, às 19:00 e 01:15, a atuação da Orquestra Bamba Social, grupo do Porto que apresenta trabalhos autorais e revisita clássicos da música brasileira a que acrescenta sonoridades de outros estilos como jazz, funk e hip-hop.

Durante o Marés Vivas, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vai disponibilizar um serviço vaivém que, entre as 16:00 e as 04:00, fará a ligação entre os Aliados (Porto) e a entrada do recinto.

Com início na baixa do Porto, os autocarros afetos a este serviço especial passarão pela ponte do Infante, rua Conselheiro Veloso da Cruz e Quinta do Fojo, num total de 20 paragens até ao destino.

Os horários dos concertos, bem como outras informações sobre o festival, estão disponíveis online.