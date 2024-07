De acordo com a organização, num comunicado divulgado esta quarta-feira, o propósito do MIL “é o de sempre: a descoberta, promoção, valorização e internacionalização da música popular atual”, enquanto ainda “é segredo”.

“Assim, para além da música, centenas de profissionais nacionais e internacionais reúnem-se em Lisboa para trocar experiências, estabelecer contactos e descobrir, com o público, novos artistas”, refere a organização.

A lista de artistas portugueses confirmados para a 8.ª edição do MIL inclui A Sul, Agressive Girls, Capital da Bulgária, Cleidir e Zé Rasta, Humana Taranja, MÁQUINA, Maria Reis, Nayr Faquirá, Fidju Kitxora, Yeri & Yeni.

O MIL recebeu, para esta edição, mais de 1.432 candidaturas de artistas de 70 países, algo que, segundo a organização, “contribuiu para o programa mais exigente e desafiante de sempre”.

Os artistas dos países de língua portuguesa têm, “como habitualmente, forte presença”, destacando a organização Irmãs de Pau, Rachel Reis, Luana Flores, Papisa, Cabezadenego, Kyan e o produtor e DJ MU540.

De Espanha, França e da Bélgica chegam ao MIL artistas e bandas como Sami Galbi, Deep Tan, Vatocholo, Ada Oda, Sistema Entretenimiento, David Numwami, Alexi Shell, Dianka e Retro Cassetta.

Os concertos irão dividir-se entre o Musicbox, o Roterdão, o Espaço Atmosferas (ETIC), o Lounge, o Titanic Sur Mer, o B.Leza e a LISA, tudo salas situadas entre o Cais do Sodré e Santos.

Em paralelo acontece a convenção, “com um vasto conjunto de atividades que fazem do MIL um espaço de formação, capacitação, partilha de ideias e disseminação de pensamento crítico sobre os desafios e oportunidades que moldam o presente e o futuro do setor cultural”.

O programa da convenção, dirigida sobretudo a trabalhadores e estudantes do setor cultural, “será apresentado em breve”.

Os bilhetes para o festival já estão à venda: o passe tem um custo de 30 euros e o bilhete diário de 20 euros. O bilhete que dá também acesso à convenção tem um custo de 70 euros. O passe apenas para a convenção custa 30 euros, e tem desconto de 50% para estudantes.

Mais informações sobre a 8.ª edição do MIL estão disponíveis no site do festival.