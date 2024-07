A agência espacial americana (NASA) decidiu lançar uma mensagem para o espaço, especificamente ao planeta Vénus, e escolheu uma música no estilo hip-hop da cantora Missy Elliott.

A canção norte-americana intitulada The Rain (Supa Dupa Fly) foi transmitida a partir do complexo Goldstone da Deep Space Network (DSN), no estado da Califórnia, e percorreu cerca de 254 milhões de quilómetros, explicou a NASA, em comunicado.

As estrelas da Terra alinharam-se para transmitir a Vénus uma mensagem inspiradora e a letra da música The Rain (Supa Dupa Fly), da artista de hip-hop Missy Elliott, através da DSN (Deep Space Network) da NASA”, refere o comunicado.

A DSN é o maior e mais sensível serviço de telecomunicações do programa Space Communications and Navigation (SCaN) da NASA, de acordo com a agência.

Possui um conjunto de antenas de rádio gigantes que permitem às missões rastrear, enviar comandos e receber dados científicos de naves espaciais que se aventuram em direção à Lua.

Até o momento, o sistema transmitiu apenas uma outra música para o espaço. Esta é a primeira do estilo “hip-hop”.

“Tanto a exploração espacial quanto a arte de Missy Elliott têm como objetivo ultrapassar limites”, disse Brittany Brown, diretora da Divisão Digital e Tecnologia do Escritório de Comunicações da sede da NASA, em Washington.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Missy tem um histórico de infundir narrativas centradas no espaço e visuais futuristas nos seus videoclipes, logo, a oportunidade de colaborar em algo fora deste mundo é realmente adequada”, disse a cientista, citada no comunicado.

Transmitido na velocidade da luz na última sexta-feira, o sinal de radiofrequência demorou quase 14 minutos para chegar ao planeta.

A carreira musical de Elliott, cujo planeta favorito é justamente Vénus, começou há mais de 30 anos. Agora, graças à internet, a sua música viajou para além dos seus seguidores terrestres, acrescentou a NASA.

“Ainda não consigo acreditar que vou deixar este mundo com a NASA através da Deep Space Network quando The Rain (Supa Dupa Fly) se tornar a primeira música hip-hop a ser transmitida para o espaço”, disse Elliott, ao saber do projeto.

“Escolhi Vénus porque simboliza força, beleza e poder, e sinto-me muito honrada por ter a oportunidade de compartilhar minha arte e minha mensagem com o universo”, acrescentou.

Duas missões da NASA, selecionadas em 2021, irão explorar Vénus e enviar dados de volta à Terra, usando a DSN.

A missão DAVINCI, liderada pelo Goddard Space Flight Center da NASA, em Greenbelt, Maryland, não deverá ser lançada antes de 2029.

Já a VERITAS, com lançamento previsto para 2031, é liderada pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, no sul da Califórnia.

A NASA e a DSN também estão a colaborar com a missão Envision, da Agência Espacial Europeia.