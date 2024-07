Oito distritos do continente vão estar na quinta e sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, enquanto o risco de incêndio vai aumentar, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Faro, Setúbal, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar entre as 12h00 de quinta-feira e as 18h00 de sexta-feira sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA prevê para quinta-feira valores da temperatura máxima de 40 graus Celsius em Évora, 39 em Beja, 36 em Castelo Branco, 35 em Setúbal e Portalegre, 34 em Bragança, 33 em Faro e 31 na Guarda.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa do tempo quente, os concelhos de Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, estão esta quarta-feira em perigo máximo de incêndio rural.

Mais de 30 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda e Bragança estão também esta quarta-feira em perigo muito elevado de incêndio.

De acordo com os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio vai manter-se elevado em alguns distritos pelo menos até domingo.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco do quadrante norte, sendo moderado de noroeste no litoral a sul do Cabo Carvoeiro durante a tarde, possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial do litoral norte e centro, e pequena subida de temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (em Leiria e Viseu) e os 21 (em Faro) e as máximas entre os 23 (em Aveiro, Porto e Viana do Castelo) e os 36 (em Évora e Beja).

Todos os distritos do continente e arquipélagos também vão estar sob elevado risco de exposição à radiação UV

O arquipélago da Madeira e dos Açores apresentam esta quarta-feira e quinta-feira um risco extremo de exposição à radiação ultravioleta (UV) bem como todos os distritos do continente, segundo o IPMA.

Na sexta-feira, a ilha da Madeira vai permanecer com risco extremo e o Porto Santo com níveis muito elevados. Já no sábado, a ilha de Porto Santo estará com risco extremo e a ilha da Madeira com níveis muito elevados.

No continente, todos os distritos estão esta quarta-feira, quinta e sexta-feira em risco muito elevado que perdurará até sábado, exceto em Aveiro, Porto e Viana do Castelo, que estarão com níveis elevados e Braga moderados.

Para os Açores, está previsto para esta quarta-feira, quinta e sexta-feira risco muito elevado de exposição à radiação UV. No sábado, as ilhas das Flores, Faial e Terceira (grupos ocidental e Central) estão em risco muito elevado e São Miguel (grupo oriental) com níveis elevados.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.

Para as regiões em risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol, sendo que nas regiões com risco muito elevado é aconselhada a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

O IPMA recomenda para as regiões com risco elevado o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protetor solar.