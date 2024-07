O canal Now, do grupo Medialivre, alcançou no primeiro mês de emissão “um share de 0,5%”, tendo ficado na 22.ª posição entre os canais mais vistos do cabo, de acordo com a análise da Universal McCann.

“Vemos que face ao mês de maio, a CMTV foi o canal do pay TV [pago] que verificou a maior diminuição (-1,1 pontos percentuais face à média de maio)”, refere a empresa.

Os canais concorrentes do Now, CNN Portugal (-0,1 pontos percentuais) e SIC Notícias (-0,2 pontos percentuais) “também registaram uma diminuição, no entanto menos acentuada”.

De acordo com os dados, “durante o primeiro mês de transmissão, o Now conseguiu captar audiência maioritariamente proveniente da CMTV, mas também dos seus concorrentes diretos (SIC Notícias e CNN Portugal), no entanto, de forma menos acentuada”, segundo a Universal McCann (UM).

Em termos de evolução semanal, na primeira semana de transmissão do Now, o share “foi de 0,5% com a CMTV a ser a única, entre os canais de informação, a verificar uma diminuição do share nesta semana”.

Nas semanas seguintes, o share do novo canal “manteve-se estável nos 0,5%”.

De acordo com a análise, o share da CMTV “registou um crescimento na semana seguinte, enquanto os canais concorrentes do Now (CNN Portugal e SIC Notícias) verificaram uma diminuição”.

Na primeira semana de emissão, o canal da Medialivre “retirou alguma audiência apenas à CMTV, no entanto vemos que nas semanas seguintes já conseguiu retirar alguma audiência à sua concorrência direta”, refere a UM.

Outra das conclusões é que o share do Now “é estável independentemente do dia da semana”, mas regista-se que “é a quarta-feira o dia em que verifica um share ligeiramente mais baixo do que nos restantes dias da semana”.

Por exemplo, na segunda-feira, dia 17 de junho, “foi o dia de estreia do novo canal e foi também o dia do mês em que registou o share mais elevado (0,8%)”.

Relativamente à audiência média ao longo do dia, verificou-se que o primeiro mês de emissão “foi algo inconstante com vários picos de audiência ao longo do dia”.

Aliás, “tal como acontece na CNN Portugal e SIC Notícias, também o Now acompanha a tendência dos canais informativos a registarem o pico de audiência às 19h00 e às 22h00“.

Durante este mês, às 22h00 “a audiência média do Now foi de cerca de 20 mil telespetadores (versus 72 mil da SIC Notícias; 81 mil da CNN Portugal e 182 mil telespetadores da CMTV)”.

No primeiro mês, “o programa mais visto foi o ‘Record na Hora’, que vai para o ar logo após o noticiário das 19h00″. Este programa contou com uma audiência média de 28 mil telespetadores, a que correspondeu um share de 0,7%.

Em segundo lugar ficou o “Now às 19h todos os sábados”, com uma audiência média de 27 mil telespetadores e um share de 0,8%, seguido do “Now às 18h todos os domingos”, com uma audiência média de 26 mil telespetadores e um share de 0,7%.

No que respeita à distribuição por género e grupo etário, “é possível constatar que o Now, durante o primeiro mês de emissão, apresenta um perfil mais masculino, sendo agora mais acentuado do que na primeira semana”.

Quanto à idade, “apresenta uma maior adesão junto de um público mais velho (65+ anos)”, segundo a UM.

O Now regista “uma maior afinidade com o público masculino e junto de uma faixa etária mais velha (+45 anos), em especial nos 65+ anos”.

O canal mostra ainda “uma afinidade elevada junto da classe social mais baixa (E)”. Comparativamente com a primeira semana de emissão, “o Now registou um crescimento da afinidade junto da classe média/alta (B), aproximando-se assim mais do perfil dos canais SIC Notícias e CNN Portugal”.

Em termos de investimento, “o top15 de marcas que mais investiram no canal perfizeram um total de 68% dos investimentos publicitários em valores de tabela”.

Neste contexto, a “NOS, Betclic e Dacia foram as marcas que mais investiram durante o primeiro mês de transmissões do Now”.