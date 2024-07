O Governo apresentou esta quarta-feira ao Sindicato Independente dos Médicos (SIM) uma proposta de alteração ao sistema de avaliação dos médicos e agendou já para a próxima semana a quinta ronda de negociações com o sindicato.

Em declarações à Lusa no final de uma reunião com a Secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, o secretário-geral do SIM, Nuno Rodrigues, explicou que, tal como estava previsto, foi iniciada a negociação com o Governo pelo tema da avaliação do desempenho dos médicos, uma vez que 70% dos médicos nunca foram avaliados pelo sistema de avaliação SIADAP e 50% dos médicos estão na primeira categoria da carreira.

O sindicalista salientou que este sistema esta completamente desadequado e torna o setor da saúde privado e o estrangeiro atrativos para o início da carreira dos médicos.

Nuno Rodrigues destacou que é importante desbloquear a avaliação dos médicos que diz nunca ter sido efetuada por ser um processo altamente burocrático, que limita a definição e avaliação de objetivos e a sua medição.

Nesta quarta ronda de negociações com o Governo, a primeira dentro do protocolo negocial, o sindicato também deu nota ao Governo do problema dos concursos, que são morosos, muitos estão por publicar e aqueles que acabam publicados dão poucos quando comparados com a quantidade de médicos reformados.

A próxima reunião de negociações do sindicato com o Ministério da Saúde, liderado pela ministra Ana Paula Martins, está marcada para dia 26 de julho, adiantou o sindicato.

Além do SIM, o Governo agendou também para esta quarta-feira reuniões com sindicatos dos enfermeiros com o objetivo de debater as condições laborais destes profissionais.