O Governo da Madeira (PSD) anunciou esta quinta-feira que vai conceder tolerância de ponto na quinta-feira, 1 de agosto, à tarde e na sexta-feira, 2 de agosto, devido à realização do Rali Vinho Madeira.

A decisão foi tomada na reunião do conselho do executivo, liderado por Miguel Albuquerque, que decorreu na Quinta Vigia, no Funchal, sede da Presidência do Governo madeirense.

“Esta tolerância permite que, nesta época estival, a população acompanhe com segurança a festa popular que é o Rali Vinho Madeira, contribuindo, também, desta forma, para a dinamização da economia local”, refere o executivo em comunicado.

O Rali Vinho Madeira decorre entre 1 e 3 de agosto e a tolerância de ponto abrange os serviços, institutos e empresas sob a tutela do Governo Regional, “sem prejuízo de ficarem assegurados os serviços indispensáveis“.

“Os serviços da administração pública regional autónoma que, pela sua natureza, sejam de funcionamento ininterrupto, assim como aqueles que, por razões de interesse público, tenham de laborar nos dias acima identificados, deverão criar as condições necessárias para que os seus trabalhadores possam gozar a tolerância agora concedida, em momento posterior, obtida a concordância dos respetivos superiores hierárquicos”, esclarece o executivo.