Faiança portuguesa antiga e mobiliário indo-português estão entre as peças adquiridas pelos museus Aga Khan, do Canadá, e Williams College, dos Estados Unidos, anunciou esta quarta-feira a galeria São Roque de arte e antiguidades, que fez as vendas.

O Museu Aga Kan comprou à São Roque um escritório de mesa indo-português de inspiração persa, e um espelho safávida do inicio do século XVII, enquanto o Williams College Museum of Art adquiriu um par de mangas de farmácia em faiança portuguesa do século XVII, e uma estante de missal da China, de finais do século XVI, segundo um comunicado da galeria.

De acordo com a galeria São Roque, “as quatro peças foram adquiridas para as coleções permanentes” dos dois museus.

O escritório de mesa indo-português Moghol tem representada uma figura erudita de um Sufi ensinando os textos sagrados ao seu aluno ao som de tamboretes, e o espelho safávida do inicio do século XVII, época do reinado do Imperador Shah Abbas I, é ilustrado com cenas do épico Khamsa de Nizami.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nele figura um casal de portugueses, testemunho das relações de Portugal e Pérsia nessa época, via Ormuz, antiga cidade na ilha e estreito do mesmo nome, à entrada do Golfo Pérsico, atualmente pertencente ao Irão.

O par de mangas de farmácia de grandes dimensões em faiança portuguesa do século XVII é decorado a azul-cobalto sobre esmalte branco estanífero, descrito pela São Roque como “um importante testemunho da miscigenação de culturas entre Portugal e Oriente”.

A estante de missal da China, dos finais do século XVI ou inícios do século seguinte, em madeira lacada, decorada a ouro, possui um painel frontal que ostenta as letras IHS (Iesus Hominum Salvatore) e as insígnias da Companhia de Jesus (cruz e os três cravos da crucificação), tendo feito possivelmente parte de um importante Mosteiro Jesuíta, descreve ainda a galeria fundada há 34 anos.

Mário Roque, proprietário da Galeria São Roque, citado no comunicado, considera que “é sempre enriquecedor quando uma peça que esteve na posse de um colecionador, volta a estar patente ao público, e ainda mais quando é adquirida por museus estrangeiros, por constituírem uma importante forma de divulgação da arte portuguesa, tão pouco conhecida fora do país”.

O Museu Aga Khan de Toronto, “o primeiro museu da América do Norte dedicado a promover uma maior compreensão do contributo das civilizações muçulmanas para o património mundial”, faz parte das atividades da Fundação Aga Khan para a Cultura, direcionadas à preservação e promoção do património das culturas e sociedades muçulmanas.

Por seu turno, o Williams College Museum of Art está instalado no campus da faculdade com o mesmo nome, e possui mais de 15 mil obras no seu acervo multidisciplinar, indica a galeria.