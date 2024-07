Hoje é mais um dia D no Parlamento Europeu. Ursula von der Leyen precisa de 361 votos para voltar a ser eleita Presidente da Comissão Europeia. Discursa aos deputados logo pela manhã e a votação será conhecida pela hora de almoço, mas apesar de contar com o apoio de três dos principais grupos políticos, von der Leyen pode não ter a sua eleição assegurada. No limite a sua recondução pode depender dos votos italianos do grupo da outra mulher forte da Europa, Giorgia Meloni. O voto é secreto e se esta eleição falhar não pode ser repetida, o que significaria que os primeiros ministros europeus teriam de escolher outro nome para presidir a comissão, o que poderia abrir uma crise política num momento especialmente delicado, sobretudo se pensarmos na guerra da Ucrânia e no que pode acontecer nas eleições americanas. Será que Ursula Von der Leyen é mesmo o melhor nome para voltar a ficar à frente dos destinos da União Europeia?

