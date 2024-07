Uma elevada dívida e o cianeto no chá. O mistério em torno do envenenamento que matou seis pessoas em hotel da Tailândia

O veneno foi encontrado nas chávenas de chá usadas pelas vítimas depois de ter sido colocado no bule de chá do quarto onde os hóspedes se encontravam — no luxuoso hotel Grand Hyatt Erawan, no centro de Banguecoque. O hotel, com mais de 350 quartos, está localizado numa zona nobre da capital tailandesa, lado a lado com lojas e restaurantes de luxo.

Envenenamento terá sido motivado por uma elevada dívida

A primeira-ministra da Tailândia, Srettha Thavisin, ordenou uma investigação urgente sobre o caso, enfatizando que as mortes foram o resultado de um “assunto privado”. Segundo a Reuters, o FBI está a ajudar a polícia tailandesa.

As autoridades tailandesas estão a investigar os contornos do envenenamento mas já descartaram a tese de suicídio coletivo, escreve a AFP. Familiares das vítimas mortais disseram à polícia tailandesa que havia um desentendimento no seio do grupo, relacionado com uma elevada dívida de um investimento. Duas das seis vítimas emprestaram “dezenas de milhões de baht tailandeses” a outro dos falecidos para investimento, dinheiro que não terá sido devolvido. Dez milhões de bath equivalem a cerca de 250 mil euros.

Os seis mortos eram três homens e três mulheres (todos vietnamitas, dois deles também com cidadania norte-americana), com idades entre os 37 e os 57 anos, e foram encontrados mortos na terça-feira. O grupo fez check-in no hotel separadamente no fim de semana e recebeu cinco quartos – quatro no sétimo andar e um no quinto, disse o vice-chefe da polícia de Banguecoque, Noppassin Poonsawat.

O grupo pediu comida e chá para um dos quartos, e o funcionário do hotel foi recebido por uma mulher, Sherine Chong, de 56 anos, que, relata o mesmo funcionário, se encontrava visivelmente nervosa, e que terá convidado os restantes membros do grupo para uma refeição. De seguida, os restantes cinco hóspedes foram entrando no quarto cuja porta estava trancada por dentro quando a polícia forçou a entrada — alertada pelo hotel, depois de os seis hóspedes terem falhado o check-out e terem ficado incontactáveis durante 24 horas. A polícia diz que não havia sinais de luta e divulgou algumas fotos em que é possível as chávenas de chá usadas pelo grupo e os pratos de comida, intocada.

Um casal que fazia parte do grupo, Thi Nguyen Phuong e Hong Pham Thanh, possuía um negócio de construção de estradas e terão dado dinheiro a Sherine Chong para investir num projeto de construção hospitalar no Japão. A polícia suspeita que o Thanh também tenha sido “enganado” por Chong.

À BBC Vietaname, a mãe de Thanh disse que o filho viajou para a Tailândia na sexta-feira e ligou para casa no domingo para dizer que tinha que estender sua estadia até segunda-feira.