Esta sexta-feira olhamos para os mais recentos casos de insegurança em Portugal. O presidente da junta de freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, um autarca do PS, promoveu ontem uma reunião num hotel da capital para que os moradores expusessem situações de insegurança e de criminalidade. Boa parte dos presentes relatou sobretudo situações que acontecem no bairro da Mouraria, um bairro que é também um daqueles com mais presença de imigrantes no nosso país. O presidente da junta sublinhou sempre que a situação de insegurança nada terá a ver com etnias, nem com orientações sexuais, mas não deixou de aparecer quem o referisse na reunião. Como entretanto também circulam notícias e vídeos de situações de insegurança na cidade do Porto, queremos discutir se já deixámos de ser, como se dizia há alguns meses, o país mais seguro do mundo, ou mesmo se continua a não haver problemas como por vezes defendem as autoridades policiais, que falam apenas em sensação de insegurança. O que é que realmente se passa na Mouraria?

