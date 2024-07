A Amnistia Internacional (AI) apelou ao primeiro-ministro português, que visita Angola na próxima semana, para abordar a questão dos direitos humanos com as autoridades deste país africano.

Portugal, enquanto país defensor dos direitos humanos e subscritor dos principais tratados internacionais de direitos humanos, deve abordar, de forma construtiva e diplomática, as temáticas de direitos humanos nas interações formais com países parceiros“, lê-se no comunicado da secção portuguesa da AI.