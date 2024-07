A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, criticou o primeiro discurso de JD Vance depois de o republicano ter sido anunciado como a escolha de Donald Trump para vice-presidente. Harris diz que a história pessoal que Vance contou foi “comovente”, mas ficou incompleta, com a democrata a acusar a candidatura opositora de tentar “distrair as pessoas”, ao fazer crer que a classe média será uma prioridade, e de omitir os planos “extremos e divisórios” para o país.

No discurso de quarta-feira, o escolhido por Donald Trump para concorrer a seu lado lembrou a sua própria história pessoal para prometer aos eleitores que, enquanto vice-presidente, não se vai “esquecer” do lugar de onde veio”. Kamala Harris respondeu-lhe: um discurso “comovente” mas que “não contou a história toda”.

“Francamente, o que é muito revelador é o que ele não disse no palco”, afirmou, num comício na Carolina do Norte. “Não falou do Projeto 2025 [um programa governamental desenvolvido por grupos ultraconservadores caso Trump regresse à Casa Branca e do qual o próprio se desassociou]. Ele não falou sobre isso porque os seus planos são extremos e divisórios”, acrescentou.

Também criticou a posição de Vance em relação ao aborto e o apelo do Partido Republicano para a união do país. “Não se pode dizer que se defende a união quando se advoga uma agenda que priva grupos de americanos da liberdade, de oportunidades e dignidade. Não se pode dizer que se defende a união quando se quer retirar direitos reprodutivos”, elencou.

“A questão é a seguinte: se afirmam que defendem a união, têm de fazer mais do que apenas usar a palavra”, disse ainda Harris, que também acusou JD Vance de ter uma agenda económica que dá prioridade a “milionários e grandes empresas” em vez da classe média.

Kamala Harris deixou elogios a Joe Biden e procurou vincar as divergências face à candidatura de Trump, incluindo na saúde, na economia ou no apoio aos mais idosos. “Sabemos de que lado está o nosso Presidente. Ele cresceu numa família de classe média e nunca se esqueceu de onde veio. Ele percebe as lutas do dia-a-dia, porque as viveu”, disse.

E continuou: “O contraste entre Joe Biden e Donald Trump é como a noite e o dia”. Harris diz que com a escolha de JD Vance, Trump “está a tentar distrair as pessoas”, sugerindo que vai dar prioridade à classe média. “Mas nós não caímos”, atirou.