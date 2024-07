Siga aqui o nosso liveblog sobre as eleições nos Estados Unidos da América

O Presidente dos EUA Joe Biden permanece “em absoluto” na corrida à Casa Branca, afirmou esta sexta-feira a sua diretora de campanha, apesar das crescentes dúvidas sobre a sua capacidade física e mental em assumir um segundo mandato.

“Joe Biden está mais determinado que nunca a enfrentar Donald Trump“, afirmou Jen O’Malley Dillon à cadeia televisiva MSNBC.

“O Presidente é o chefe da nossa campanha e do país”, acrescentou. “É claramente (…) a melhor pessoa para enfrentar Donald Trump“.

“Já escutaram vezes sem conta da boca do Presidente: apresenta-se para ganhar, é o nosso candidato, e vai ser o nosso Presidente para um segundo mandato”, insistiu.

No entanto, a responsável reconheceu que as últimas semanas foram difíceis para a equipa de campanha. “Verificámos, é certo, alguma diminuição no apoio, mas é um movimento de pequena amplitude”, disse.

A pressão sobre Biden para renunciar à sua candidatura e abandonar as suas aspirações à reeleição cresceu desde o debate presencial no final de junho com o seu rival republicano, do qual o líder democrata saiu com a imagem gravemente prejudicada.

Pelo menos 23 legisladores democratas (22 congressistas e um senador) pediram publicamente a Biden que renunciasse à sua candidatura e entregasse a nomeação a outra pessoa, mas o Presidente tem sido persistente na sua intenção de continuar na corrida à Casa Branca.

Biden afirmou numa entrevista à BET News, publicada na quarta-feira, que reconsideraria a sua decisão de continuar a campanha para as eleições de novembro se um médico lhe diagnosticasse um problema de saúde grave.

Esta foi a primeira vez que Biden admitiu renunciar à sua candidatura presidencial face à crescente pressão que tem enfrentado dentro do partido para o fazer, à qual até agora tem respondido de forma desafiadora.