O Governo teve, esta sexta-feira, 19 de julho, uma reunião com a ANA, concessionária do aeroporto de Lisboa, para avançar na construção da nova infraestruturada, que o Executivo denominou de Luís de Camões.

Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e Habitação indica que “a reunião cumpre mais um passo, após carta enviada pelo Governo a 17 de junho, que dá início à contagem de prazos para construção” do novo aeroporto. A ANA tem seis meses para fazer o relatório inicial sobre o desenvolvimento da “capacidade aeroportuária para Lisboa”.

“Na reunião foram abordados alguns dos aspetos já dados como decisivos para a elaboração do Relatório Inicial (High Level Assumption Report) sobre o desenvolvimento da capacidade aeroportuária para Lisboa, no âmbito do contrato de concessão do Estado português com a empresa”. O relatório, acrescenta-se, “será entregue até ao final do ano de 2024”.

O titular da pasta, Miguel Pinto Luz, e o seu secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, reuniram-se com os presidentes da companhia. Sem revelar os pormenores o Ministério indica ainda que “foram abordados, neste encontro, outros assuntos relacionados com as obras de expansão do Aeroporto Humberto Delgado”.