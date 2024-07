A Iniciativa Liberal (IL) nos Açores pediu esta sexta-feira explicações ao Governo Regional sobre a alegada recusa, por parte da empresa Portos dos Açores, a pedidos dos armadores que pretendiam reparar embarcações no porto da Praia da Vitória.

No requerimento, já entregue na Assembleia Legislativa, o deputado único da IL no parlamento açoriano, Nuno Barata, diz que o partido “soube” nas últimas semanas que “a administração da empresa Portos dos Açores foi contactada por alguns armadores marítimos que pretendiam varar [colocar em terra seca] as suas embarcações, para realização de operações de manutenção e reparação naval, no estaleiro existente no porto da Praia da Vitória, tendo tais pedidos sido recusados”.

Citado numa nota de imprensa, o deputado assinala que o porto da Praia da Vitória, na ilha Terceira, tem uma zona de varagem e reparação de embarcações dotada de uma infraestrutura de hidrolift/elevador de navios, com “uma área de cerca de 18 hectares de terraplenos”, mas o local está “quase ao abandono e sobra para pastagem de animais ruminantes”.

Para a IL/Açores, “atingem já foros de escândalo os sucessivos e consecutivos anúncios públicos, por parte de altos dirigentes públicos e políticos da Região, relativamente a investimentos prometidos e nunca concretizados em toda a infraestrutura do porto da Praia da Vitória, particularmente no que toca à valência de reparação naval”, lembrando “várias promessas” feitas nos últimos anos de governação da coligação (PSD/CDS-PP/PPM).

Os liberais açorianos afirmam que “tais recusas obrigaram os armadores a procurarem outros estaleiros navais para realizar as operações pretendidas”, com “custos acrescidos”.

Aliás, “com esta recusa da Portos dos Açores, existe uma empresa da ilha Terceira (…) que terá que deslocalizar os seus meios para os Estaleiros Navais da Madalena do Pico, com todos os custos acrescidos a isso associados”, acrescenta.

No requerimento, Nuno Barata coloca um conjunto de perguntas ao Governo Regional, enquanto acionista único da empresa responsável pela administração portuária nos Açores.

O deputado da IL/Açores pretende saber se o Governo Regional “tem conhecimento dos contactos de armadores feitos à administração da empresa Portos dos Açores para vararem os seus navios/embarcações no terrapleno adjacente ao estaleiro naval do Porto da Praia da Vitória, visando a realização de operações de manutenção e reparação naval” e se o executivo está a par “das respostas negativas que foram dadas” aos armadores.

E, caso confirme tais recusas, “quais os motivos que foram alegados pela administração portuária e a quantos armadores foram apresentadas recusas”, pergunta ainda o deputado, que questiona sobre a estimativa das alegadas perdas financeiras para a empresa da recusa de tais operações e dos impactos na economia da ilha Terceira de os trabalhos não serem realizados naquela infraestrutura portuária.

Nuno Barata quer ainda saber desenvolvimentos sobre o projeto de prolongamento do cais do Porto da Praia da Vitória.