Pode ser um dia histórico para o ténis e para o ciclismo nacional. Independentemente do resultado, o desporto português está em alta: depois de vencer o argentino Thiago Tirante, o tenista Nuno Borges chegou à primeira final da carreira num torneio do circuito ATP, no Open de Bastad, na Suécia. E como cereja no topo do bolo, a final é contra o lendário Rafael Nadal, um dos melhores tenistas da história. Um jogo histórico para o ténis português, que vai poder acompanhar aqui em direto, na Rádio Observador. Mas não só.

Logo após o momento alto de Nuno Borges, viramos o foco para o ciclismo: João Almeida vai estar em destaque na última etapa do Tour de França. O ciclista português ocupa a 4ª posição da classificação geral da volta francesa e entra na última etapa a querer mais, mesmo que o pódio seja difícil. Desde Joaquim Agostinho que um português não estava tão bem classificado na prova-rainha do ciclismo a nível mundial e o atleta das Caldas da Rainha vai tentar homenagear o melhor de sempre. João Almeida parte às 17h39 do contrarrelógio final, que desta vez termina em Nice.

São dois momentos altos para o desporto nacional que vai poder seguir em direto na Rádio Observador, numa Emissão Especial Desporto que arranca logo a seguir ao jornal das 13h. E com um painel de luxo para analisar todas as incidências: nos comentários à prestação de Nuno Borges, pode contar com a análise de Bernardo Mota, ex-tenista e treinador, com presenças em três Jogos Olímpicos; e Pedro Keul, jornalista especializado em ténis do jornal Público e Eurosport e autor do livro “A Bíblia do Ténis”.

Já para comentar todas as incidências da epopeia de João Almeida, juntam-se à Emissão Especial Desporto: José Poeira, selecionador nacional de ciclismo e ex-ciclista; Frederico Bártolo, jornalista do jornal O Jogo, Sport TV e narrador de ciclismo; e Gonçalo Moreira, comentador de ciclismo da Eurosport. Juntam-se ainda durante toda a emissão os dois comentadores residentes do programa “E O Campeão É…” Luís Pinto Coelho e João Pinto. A coordenação e moderação da Emissão Especial Desporto está a cargo do Nuno Santos.

