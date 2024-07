Os corpos de Sarah Packwood e Brett Clibbery foram encontrados num bote salva-vidas cerca de seis semanas depois de terem sido vistos pela última vez. Tinham como destino os Açores, numa viagem que começou na Nova Escócia, no Canadá. Dados como desaparecidos a 18 de junho foram agora encontrados sem vida. Segundo avança a BBC, as autoridades acreditam que o casal terá abandonado o barco Theros, no qual viajavam, e morrido antes de darem à costa na ilha de Sable, no Canadá, a 12 de julho.

A Real Polícia Montada do Canadá está a investigar o caso mas admite que o veleiro possa ter sido atingido por um navio de carga que não se terá apercebido da colisão. “A tripulação do veleiro não conseguiu evitar a colisão” ou poderia estar no piso inferior do barco, já que o Theros tem modo de piloto automático, disse uma fonte ao site de noticias canadiano Saltwire. A guarda costeira canadiana e os aviões militares não encontraram ainda destroços nem sinais do barco.

No Facebook, o filho de Brett Clibbery confirmou a morte de ambos, afirmando que os últimos dias foram “muito difíceis”. “Não há nada que preencha o vazio deixado pelas suas mortes, até agora inexplicável”, lê-se na publicação.

Num canal no YouTube, o casal partilhava vídeos da sua viagem, intitulada de Green Odyssey. Foi no início de maio que começou, em Salt Spring Island, no Canadá, e a partir daí foram percorrendo de carro elétrico vários destinos, tendo sempre como pensamento final o Oceano Atlântico. “É provavelmente a maior aventura das nossas vidas”, disse Brett Clibbery num vídeo no YouTube publicado a 12 de abril, onde explicava como a Green Odyssey seria feita sem combustíveis fósseis, só recorrendo a velas, painéis solares, baterias e um motor elétrico reaproveitado de um carro. “Estamos a fazer tudo o que conseguimos para mostrar que podemos viajar sem queimar combustíveis fósseis”, acrescentou.

No Facebook, partilharam a 11 de junho um último vídeo, já no barco, alimentado pelo sol e pelo vento, com Brett Clibbery a explicar que seguiam viagem com destino aos Açores.