Seis pessoas morreram e quatro ficaram feridas esta segunda-feira, após um homem ter aberto fogo num lar de idosos na localidade de Daruvar, a cerca de 130 quilómetros da capital Zagreb, relata a imprensa croata.

O jornal croata Jutarnji revelou que o atirador se chamava Krešimir Pahoki, de 51 anos, e matou a própria mãe durante o ataque, uma das seis vítimas mortais, que vivia no lar de idosos há dez anos.

O atirador, que usou uma arma de fogo, conseguiu fugir, mas a polícia acabou por o deter num café nas redondezas do lar de idosos. De acordo com a Deutsche Welle, o suspeito será um veterano de guerra que lutou na guerra da Jugoslávia nos anos 90. Era agora polícia.

O ministro da Administração Interna croata, Davor Božinović, deu mais detalhes sobre o “ato de violência sem sentido” nas redes sociais, que chocou a “Croácia”. “A polícia interveio de imediato”, garantiu, acrescentando que serão divulgadas mais informações em tempo “útil”. No X (antigo Twitter), indicou ainda que está “em curso uma investigação para determinar todas as circunstâncias deste evento”.

s ovim stravičnim činom. U tijeku je istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja. O svim daljnjim informacijama javnost će biti pravovremeno obaviještena.

Izražavam sućut obiteljima žrtava. Naše misli su s onima koji su ranjeni i nadamo se njihovom brzom oporavku — Davor Božinović (@DavorBozinovic) July 22, 2024

Citado pelo jornal N1, o autarca de Daruvar, Damir Lneniček, disse que ainda não foi possível saber qual foi o “gatilho” que levou a esta “tragédia” no lar de idosos, onde vivem cerca de 20 pessoas.

Na sua conta do X, o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković, disse estar “consternado” com a morte das pessoas no lar de idosos de Daruvar. “Expressamos as condolências às famílias das vítimas e aguardamos a recuperação dos feridos.”