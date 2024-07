A ex-líder da Câmara dos Representantes dos EUA e figura influente do Partido Democrata, Nancy Pelosi, anunciou, esta segunda-feira, o seu apoio a Kamala Harris para substituir Joe Biden na candidatura às eleições presidenciais.

“É com imenso orgulho e entusiasmo sem limites pelo futuro do nosso país que apoio a candidatura da vice-presidente Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos”, escreveu Pelosi, numa mensagem na rede social X.

With immense pride and limitless optimism for our country’s future, I endorse Vice President Kamala Harris for President of the United States. I have full confidence that she will lead us to victory in November.

