A vice-presidente norte-americana elogiou, esta segunda-feira, o “profundo amor” de Joe Biden pelos Estados Unidos, no seu primeiro ato como potencial candidata presidencial após a desistência do dirigente democrata, destacando que o líder da Casa Branca fez mais num mandato do que outros antecessores em dois.

“O legado de conquistas de Joe Biden nos últimos três anos não tem paralelo na história moderna. Num mandato já ultrapassou o legado da maioria dos presidentes que cumpriram dois mandatos”, declarou Kamala Harris num evento de agenda com atletas norte-americanos campeões nacionais. “Estamos muito gratos pelo seu serviço”, disse a vice-Presidente, avançando ainda que Biden está a “recuperar” da Covid-19.

No relvado sul da Casa Branca e com dezenas de jornalistas, câmaras de televisão e fotógrafos em seu redor, Harris seguiu o tom adotado nas reações de influentes democratas à desistência de Biden e salientou “a honestidade, integridade, o seu compromisso pela fé e pela família, o seu grande coração e o seu amor profundo pelo país” que o orientaram na tomada de decisão de terminar a sua campanha.

“Sou testemunha. O nosso Presidente luta pelo povo norte-americano todos os dias”, rematou. O discurso durou três minutos e não houve mais comentários sobre a situação política norte-americana.

Além da desistência, Biden expressou apoio à sua vice-presidente na corrida eleitoral para a Casa Branca, agendada para 5 de novembro, para a qual já está designado o ex-presidente norte-americano e candidato republicano Donald Trump.