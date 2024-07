O Tribunal de Viana do Castelo decretou a medida de coação de apresentações semanais na PSP a uma mulher de 30 anos, residente em Mazarefes, por alegada prática de burlas de milhares de euros, foi esta segunda-feira divulgado.

Contactada esta segunda-feira pela agência Lusa, a propósito de um comunicado sobre a detenção da mulher e apresentação para primeiro interrogatório judicial, na sexta-feira, fonte do comando distrital da PSP de Viana do Castelo explicou que a suspeita “trabalhou num centro de estética da cidade e foi despedida quando foi descoberta a sua atividade ilícita”.

Segundo a mesma fonte, a investigação pela prática dos crimes de burla, furto, abuso de confiança, abuso de cartão de garantia ou dados de pagamento e falsidade informática, resultou de “várias queixas formalizadas na PSP, por pessoas lesadas pela mulher”.

De acordo com a PSP, a “suspeita aproveitou o facto de ser funcionária” naquele estabelecimento de estética “para lograr adquirir as cópias de documentos de identificação dos lesados para assim realizar os crimes, atos estes realizados à revelia da administração do estabelecimento”.

No decurso da operação policial, que incluiu duas buscas domiciliárias nas freguesias de Darque e Mazarefes, a esquadra de investigação criminal da PSP apreendeu “vários artigos e documentos relacionados com a prática dos factos”.

“Foram apreendidos artigos que ascendem a milhares de euros, adquiridos através da falsificação de documentos para formalização de créditos ao consumo“, explica a PSP em comunicado.