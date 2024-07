O dia 21 de julho de 2024 ficará eternizado na carreira de Nuno Borges. Foi este domingo, na longínqua cidade sueca de Bastad, que o tenista português conquistou pela primeira vez um troféu ATP. Na final do Open 250 local, o maiato teve pela frente Rafael Nadal, o rei da terra batida, mas conseguiu um triunfo confortável por 6-3 e 6-2.

Borges chegou a Lisboa durante a tarde desta segunda-feira, tendo sido recebido com pompa e circunstância na zona de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado. Aos jornalistas, o novo número 42 do ranking ATP voltou a frisar que o jogo foi complicado por defrontar “um dos melhores de todos os tempos”. “Fiz um grande jogo e consegui lidar com os nervos”, analisou.

“É um bocadinho estranho toda a esta atenção. Nunca fui de chamar as atenções e sempre estive muito na minha. O ténis merece um patamar diferente na atenção dos portugueses. Não há novos passos definidos, para já. Tenho jogado praticamente tudo o que quero e a perspetiva é continuar a jogar nos melhores torneios do mundo e conseguir estes brilharetes de vez em quando”, prosseguiu Borges.

Quanto ao marco de se tornar no segundo português a vencer um torneio, depois de João Sousa o ter feito quatro vezes, Nuno Borges disse que cresceu a ver os ídolos a jogar. “Cresci a vê-los jogar, o João [Sousa], o Frederico Gil, o Rui [Machado], o Pedro [Sousa]… Tudo o que fizeram foram marcos e uma inspiração para mim. Espero poder inspirar mais jovens”, partilhou.

Por agora o objetivo passa pelos Jogos Olímpicos, com a viagem para Paris a estar marcada para os próximos dias. “Vim de um mau momento na relva. Queria competir na terra batida para estar na melhor forma nos Jogos Olímpicos. Este ano é especial e é ótimo passar este momento antes dos Jogos Olímpicos”, perspetivou o tenista de 27 anos.