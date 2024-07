Um homem morreu no domingo depois de ser atropelado por um comboio enquanto tentava salvar as filhas gémeas, de dois anos. Uma das crianças também morreu e a irmã sobreviveu, sem ferimentos, avançou a Sky News.

O acidente teve lugar na estação de comboios de Carlon, em Sydney, Austrália, quando o carrinho que transportava as meninas caiu para a linha. De acordo com o superintendente de polícia de Nova Gales do Sul, Paul Dunstan, os pais tiraram as mãos do carrinho por um “período de tempo muito, muito curto” e acabou por rolar em direção à linha do comboio. O agente acrescentou ainda que a mãe assistiu a tudo e ficou “bastante traumatizada”.

A polícia foi chamada ao local depois de as testemunhas terem assistido à queda do carrinho na linha onde ia passar um comboio que não estava previsto parar naquela estação. Segundo as testemunhas, terá abrandado antes da colisão.

“A polícia subiu então para debaixo do comboio e resgatou uma das crianças, que felizmente não estava ferida, e juntou-a à sua mãe. Infelizmente, a outra criança, uma menina de dois anos, e o seu pai, que tentou salvá-la, morreram em consequência deste incidente”, explicou Paul Dunstan.

“O pai entrou em modo de pai e tentou salvar as suas duas filhas pequenas que caíram nos carris e, ao fazê-lo, custou-lhe a vida, mas foi um ato incrivelmente corajoso e heroico.”

Acrescentou ainda que a menina que sobreviveu tinha caído entre os carris e teve “sorte” por ter escapado aos ferimentos.