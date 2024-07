O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SBQTB) iniciou negociações com o Banco de Portugal para rever o acordo de empresa, segundo avançaram num comunicado enviado esta segunda-feira.

Em cima da mesa estão várias matérias, incluindo a atualização dos montantes do Crédito Habitação Própria Permanente, a atualização dos subsídios aos filhos, a valorização do dia de aniversário do trabalhador, o direito à desconexão e a estabilização do financiamento do SAMS.

O SNQTB considera que “o Banco de Portugal, enquanto regulador, tem uma responsabilidade acrescida, devendo nortear-se por práticas remuneratórias e outras de referência, não alinhando em práticas, cláusulas e procedimentos minimalistas, infelizmente prática que as instituições financeiras têm vindo a tentar impor”, segundo indica em comunicado.

Este sindicato representa vários trabalhadores e está presente “em todas as mesas negociais do setor bancário”, tendo como objetivo “salvaguardar e, sempre que possível, incrementar os direitos e condições salariais/laborais”.