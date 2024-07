Uma campanha nacional e temática sobre cuidados a ter na praia, promovida pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), está em curso ao longo do verão, e esteve esta terça-feira na praia de Buarcos, na Figueira da Foz.

Em declarações à agência Lusa, o comandante do Porto da Figueira da Foz, Pedro Cervaens Costa, explicou que a campanha da Direção-Geral da Autoridade Marítima decorre de julho a setembro em várias praias do país e visa três áreas temáticas, em cada um daqueles meses: refeições ligeiras, proteção solar e manutenção da hidratação.

Para tal, a AMN estabeleceu parcerias com várias empresas, no caso da Figueira da Foz com uma ligada à comercialização de fruta desidratada. As refeições ligeiras, tema do mês de julho, já passaram pelas praias de Carcavelos (Cascais, distrito de Lisboa) e Costa da Caparica (Almada, Setúbal).

Segundo Cervaens Costa, para além de ofertas daquele ‘snack’, os banhistas recebem um conjunto de conselhos de segurança sobre os cuidados a ter relacionados com as refeições na praia e um marcador de livros onde esta informação está resumida.

“O objetivo é o de aproveitar estes temas, andar pelo país em determinadas datas e aproveitar para transmitir localmente as nossas mensagens e recomendações de segurança”, indicou o comandante do Porto.

Em agosto, a campanha da Autoridade Marítima Nacional muda-se para o Algarve (Vilamoura), sob o tema da proteção solar.

Por fim, em setembro, o tema da campanha será a manutenção da hidratação e envolve parcerias com duas marcas de águas, não estando ainda definidas as praias onde a iniciativa da AMN irá decorrer, adiantou.