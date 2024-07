O atleta Andy Murray anunciou na rede social X que vai despedir-se do ténis já este ano após participar nos Jogos Olímpicos, em França. Será a quinta participação do atleta neste evento.

“Competir por Inglaterra tem sido, de longe, as semanas mais memoráveis da minha carreira e estou extremamente orgulhoso por o fazer uma última vez”, escreveu Andry Murray. O atleta disse ainda que já tinha chegado a Paris para o seu “último torneio de ténis” .

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for ???????? have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1 — Andy Murray (@andy_murray) July 23, 2024

A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos desde ano, em Paris, será já esta sexta-feira. O evento que reúne atletas de todo o mundo e competições de diferentes modalidades irá decorrer até dia 11 de agosto. No ténis, está previsto que Andy Murray compita nos torneios de pares e singulares, que vão ser disputados em Roland Garros.

O britânico já participou cinco vezes nos Jogos Olímpicos, mas em 2012 (em Londres) e 2016 (no Rio de Janeiro), levou consigo a medalha de ouro.

Ao longo da sua carreira, o atleta de 37 anos conquistou três Grand Slams: dois em Wimbledon (em 2013 e 2016) e um US Open (2012). O tenista foi ainda cinco vezes à final do Open da Austrália (2010, 2011, 2013, 2015 e 2016).

Murray, que tem sofrido várias lesões desde 2017 e em 2019 colocou uma prótese no quadril, devido a uma lesão crónica na anca, já tinha anunciado que iria encerrar a carreira no final da temporada. No início de julho, apenas um mês depois de ter sido operado a um quisto na coluna vertebral, o escocês desistiu da presença em singulares em Wimbledon, tendo feito a sua despedida do All England Club em pares, ao lado do irmão Jamie.

Membro do denominado ‘Big Four’, juntamente com Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, Murray ocupa atualmente o 121.º lugar do ranking mundial.