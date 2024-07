Angola registou, nos dois últimos anos, quatro tentativas de furto de navios petroleiros, realizadas por cidadãos nigerianos, que vêm “devidamente orientados”, disse à Lusa fonte policial.

Segundo o porta-voz da Polícia Nacional de Angola, Mateus Rodrigues, o último caso foi registado no início deste mês, resultando na detenção de dois cidadãos da Nigéria e outro do Gana, quando tentavam colocar em marcha o navio petroleiro, de bandeira angolana, sem o conhecimento das autoridades angolanas.

“Como nós temos um sistema de vigilância que nos permite ver quem está a mexer nos navios ao nível da costa, detetámos essa movimentação”, referiu o subcomissário Mateus Rodrigues.

O diretor adjunto de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional frisou que, neste caso, foi detetada uma movimentação, no dia 01 de julho, que levou a uma intervenção de uma equipa composta pela capitania do Porto de Luanda e da Polícia Fiscal, que notaram a “presença desses três indivíduos estranhos”.

Um deles é engenheiro mecânico, outro engenheiro eletrónico e outro o capitão do navio, salientou.

O navio de bandeira angolana, encontrava-se atracado na baía de Luanda, na zona de Sarico, município de Cacuaco. “Eles entraram para o país com visto de turismo e dirigiram-se a esse navio para fazer essa atividade profissional. Há um conjunto de infrações que levaram à detenção dos mesmos”, explicou Mateus Rodrigues, acrescentando que “outros pormenores com mais profundidade só com o SIC [Serviço de Investigação Criminal] ou o grupo operativo multissetorial de vigilância ou fiscalização marítima”.

O porta-voz da Polícia angolana realçou que qualquer procedimento, tendo em conta que são navios de bandeira nacional e estão ancorados na costa angolana, deve ter autorização das autoridades, mas “eles entram nos navios sorrateiramente”.

A Lusa tentou ouvir o SIC, que não adiantou mais informações sobre o assunto.