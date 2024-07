A Câmara do Bombarral anunciou o início das obras para converter a antiga escola do primeiro ciclo de Vale Covo em creche, um investimento de 1,2 milhões de euros (ME) para responder à falta de vagas.

O município do distrito de Lisboa iniciou a empreitada, de acordo com o auto de consignação da obra estabelecido com o empreiteiro vencedor do concurso público, e que estabelece um prazo de execução de 10 meses.

“A cobertura da creche no concelho ronda os 26%, que é um número muito insuficiente e dos mais baixos do distrito“, o que não satisfaz, disse à Lusa o presidente da câmara, Ricardo Fernandes, aquando do lançamento do concurso público, em novembro de 2023.

Segundo o autarca, a existência de uma procura maior do que a oferta, quer para creche, quer nos jardins-de-infância, que estão também lotados, demonstra que a população do concelho está a aumentar.

As obras incluem demolições, trabalhos de alvenaria, substituição de cantarias, coberturas, loiças sanitárias e de infraestruturas elétricas, de água e esgotos e de telecomunicações, instalação de tetos falsos, pinturas, isolamentos e impermeabilizações, instalação de equipamentos de segurança contra incêndios e de cozinha e arranjos exteriores.

Depois de concluídas as obras, o município vai lançar um concurso para entregar a gestão do equipamento a instituições sociais do concelho.

A creche terá capacidade para receber 46 crianças com idades até aos 3 anos.