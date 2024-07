O campeão nacional entrou na nova época a todo o gás e, até ao jogo da noite desta terça-feira, somava três vitórias e dois empates nos cinco jogos realizados. O teste frente ao Farense, que aconteceu à porta fechada e durante a manhã, ficou marcado por aquela que é, até ao momento, a grande notícia da pré-temporada leonina: Viktor Gyökeres regressou ao relvado depois de ter sido operado ao joelho esquerdo e apontou um hat-trick, na vitória por 3-0.

No regresso ao Estádio Algarve, palco onde a equipa de Rúben Amorim empatou com o Saint-Gilloise (2-2), num jogo em que esteve a vencer por dois golos e permitiu o empate no fim, num erro do guarda-redes Vladan Kovacevic, contratado nesta janela de transferências, a par do central belga Zeno Debast. De recordar que os leões já perderam Antonio Adán, Seba Coates e Paulinho durante o presente defeso.

Hoje disputamos o último jogo de preparação no Algarve ???? #DiaDeSporting ???? TVI

???? https://t.co/MYarqWbUqd pic.twitter.com/JpX2Fp061u — Sporting CP (@SportingCP) July 23, 2024

Para o jogo frente aos espanhóis o Sevilha, marcado pelo reencontro com Nemanja Gudelj — o ex-leão Marcos Acuña ainda está de férias devido à participação na Copa América –, Amorim apostou no onze inicial composto por Kovacevic, Gey Catamo, St Juste, Diomande, Eduardo Quaresma, Nuno Santos, Morita, Daniel Bragança, Pote, Trincão e Rodrigo Ribeiro, deixando de fora o avançado sueco, Gonçalo Inácio, Hjulmand ou Debast, que foram utilizados no jogo da manhã. Só Diogo Pinto marcou presença nos dois desafios.

O Sporting entrou melhor na partida, pressionando o Sevilha e assumindo a iniciativa. A fechar o primeiro quarto de hora, Rodrigo Ribeiro inaugurou o marcador, concluindo da melhor forma uma excelente jogada de esquerda, que teve direito a passe sublime de Nuno Santos (15′). Contudo, essa foi uma das poucas ações do ala na partida, que saiu lesionado durante a primeira parte. Os primeiros minutos chegaram ao fim com Isaac Romero a desperdiçar uma oportunidade clamorosa na cara de Kovacevic (37′).

¡YA LO GANA EL LOCAL! ???? Rodrigo Ribeiro anota el primer gol del Sporting de Lisboa frente a su afición. #AmistosoEnFOX pic.twitter.com/5hQBVATgwC — FOX Deportes (@FOXDeportes) July 23, 2024

Rúben Amorim não promoveu qualquer alteração ao intervalo e a etapa complementar abriu com os leões a chegarem ao segundo golo, desta feita com Rodrigo Ribeiro a assistir Trincão, com um pormenor de classe (46′). Pouco depois, St. Juste apareceu no ataque a fazer um pique e acabou lesionado, obrigando Amorim a retirá-lo do encontro. À entrada para a reta final do encontro, Pote teve nos pés o golo em duas ocasiões, mas não concretizou (70′ e 75′).

Aos 83 minutos, Diomande acabou expulso por travar um adversário quando este seguia isolado para a baliza e agravou as contrariedades do Sporting na partida frente aos andaluzes. Pouco depois, Ramón Martínez reduziu a desvantagem com um remate cruzado, que ainda desviou em Eduardo Quaresma (86′). A quarta vitória leonina estava assim consumada, numa partida em que os campeões nacionais mostraram que estão ao nível de adversários de outra valia. O último jogo da pré-época acontece no sábado, frente Athletic Bilbau, em Alvalade.