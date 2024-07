O acesso à habitação é uma prioridade para o Grupo do Banco Europeu de Investimento (BEI) cujos responsáveis reuniram com mais de 300 intervenientes públicos e privados visando reforçar o apoio financeiro a habitação sustentável e a preços acessíveis.

Em comunicado, o Grupo BEI refere que foi criado um novo grupo de trabalho específico para trabalhar em três áreas relacionadas com a habitação, nomeadamente, inovação tecnológica no setor da construção, reabilitação e eficiência energética do parque habitacional europeu e desenvolvimento de habitação social e a preços acessíveis.

“Este trabalho prepara o caminho para o lançamento de uma plataforma de investimento pan-europeia para a habitação sustentável e a preços acessíveis anunciada por Ursula Von der Leyen”, na sua última declaração proferida no Parlamento Europeu, aquando da sua reeleição como presidente da Comissão Europeia, é referido.

Os mais de 300 intervenientes que participaram neste primeiro encontro incluem peritos, decisores políticos e representantes de instituições da União Europeia (UE), municípios e ministérios.

O BEI assinala que o setor da habitação na Europa enfrenta “um défice significativo de investimento” — que se estende à inovação, renovação e construção —, referindo que cerca de 50% das habitações europeias foram construídas antes de 1980, o que vai implicar grandes necessidades de investimento em eficiência energética, sendo que apenas 5% do parque imobiliário foi renovado até à data.

“A adaptação do parque habitacional existente para incorporar sistemas modernos e eficientes de isolamento, aquecimento, arrefecimento, produção e armazenamento de energia é fundamental para que a UE possa cumprir os objetivos internacionais em matéria de clima, reduzir as faturas de energia das famílias e das empresas e melhorar a qualidade das habitações”, lê-se no comunicado, com o BEI a notar que as necessidades de investimento neste domínio estão estimadas em 275 mil milhões de euros por ano.

Citada no comunicado, a presidente do Grupo BEI, Nadia Calviño, disse que o objetivo é promover uma solução de financiamento pan-europeia, em estreita parceria com a Comissão Europeia, centrada na inovação, na sustentabilidade e na acessibilidade dos preços“.