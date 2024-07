Em atualização

O incêndio que deflagrou, na tarda desta terça-feira, no Amoreiras Plaza, no centro de Lisboa, já foi considerado extinto. A informação foi avançada pelo subchefe principal Sérgio Carvalho, comandante das operações de socorro dos bombeiros sapadores de Lisboa, que confirmou que não existem vítimas.

De acordo com a informação confirmada ao Observador pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa, no local, o edifício que fica ao lado do centro comercial, estiveram 24 operacionais, acompanhados por cinco viaturas.

O subchefe Sérgio Carvalho explicou ainda aos jornalistas que o incêndio começou numa pastelaria, tendo afetado também a cozinha do mesmo estabelecimento e “uma parte técnica de ar condicionado, que fez muito fumo”. “Neste momento, estamos a proceder à ventilação de vários pisos”, acrescentou.

As causas do incêndio ainda estão por apurar, tendo o representante dos bombeiros indicado que as autoridades já estão a verificar o que poderá ter acontecido.