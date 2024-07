A Ryanair é a favor da privatização da TAP, tal como é de qualquer companhia aérea. E, apesar de não ser candidata à operação, o presidente executivo do grupo tem opinião sobre qual seria o melhor concorrente para a compra da empresa. Quando instado a comentar o tema, Michael O’Leary considerou que o grupo IAG (que é o dono da Iberia) “seria o melhor para a TAP”.

Comparando o sentimento de desconfiança que existe de Portugal em relação a Espanha com o que se verifica na Irlanda face ao Reino Unido (a principal companhia da IAG é a British Airways), o gestor aponta para o bom resultado da compra da irlandesa Air Lingus por este grupo. E lembra que na altura da operação (em 2015) também houve receio na Irlanda de que teriam de passar a voar por Londres para ter acesso a algumas ligações. Esse temor tem sido manifestado por várias personalidades em Portugal em relação ao risco de voos oriundos ou com destino de Lisboa passarem a fazer escala em Madrid, favorecendo o hub da Iberia em detrimento do da TAP.

Esta não é a primeira vez que o presidente executivo da Ryanair defende publicamente o favoritismo da IAG face a outros concorrentes. Já o tinha feito em 2023.

Salvaguardando que a decisão é do Governo e que “mais importante do que quem compra, é vender depressa” antes da TAP pedir mais ajuda ao Estado, Michael O’Leary considerou que a Lufthansa tem um histórico mais fraco nos resultados da aquisição de companhias aéreas, nomeadamente no que toca à concentração de voos nos seus hubs alemães (Frankfurt e Munique).

A Lufthansa, que recentemente comprou a italiana ITA, é um dos candidatos apontados à privatização da TAP, tal como a IAG. O CEO do grupo Ryanair não teceu comentários sobre o terceiro grupo que mostrou interesse na operação a Air France/KLM. A companhia irlandesa mantém uma batalha jurídica no tribunal da União Europeia contra as ajudas estatais dadas às companhias de bandeira, como a Lufthansa, a Air France/KLM e a própria TAP.

O processo de privatização da TAP deve ser relançado depois do verão. Até agora o Governo tem mantido reserva sobre os contornos da operação. Os socialistas tentaram lançar a venda da maioria do capital da companhia aérea no ano passado, mas o processo foi travado pelo Presidente da República que vetou o diploma de privatização.