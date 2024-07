A queda de uma varanda do terceiro andar de um prédio na noite desta segunda-feira provocou dois mortos e 13 feridos entre os quais sete crianças, em Scampia, subúrbio de Nápoles, em Itália.

O estrondo ouviu-se pelas 22h30, quando no lote M da Vela Celeste (edifício de habitação social) a estrutura de ferro e cimento desabou e atingiu os andares de baixo causando uma tragédia em dominó, informou o autarca Michele de Bari, citado pela imprensa italiana.

O centro de coordenação e proteção civil foi acionado imediatamente, 800 pessoas foram retiradas do local e as equipas de salvamento e resgate procuraram vítimas ou sobreviventes nos escombros.

Scampia, crolla ballatoio alla Vela Celeste. Un morto e feriti gravi, c’è anche un bambino https://t.co/fWEeoAoWBr pic.twitter.com/FzupdkGW5J — Fanpage.it (@fanpage) July 22, 2024

Entre elas foi encontrado o corpo de Roberto Abbruzzo, um homem de 29 anos, declarado morto no local e Margherita Della Ragione, uma mulher de 29 que estava com ferimentos graves e que acabou por morrer no hospital para onde foi transportada.

Entre os feridos, foram encontradas sete crianças, com idades entre os dois e os dez anos, uma delas em estado considerado crítico, adianta a imprensa italiana como o jornal Corriere de la Siera.

#napoli, crollo del ballatoio a #scampia Vela Celeste: gravissime condizioni di due bambine rico… https://t.co/Jb740zL0Gm — Il Mattino (@mattinodinapoli) July 23, 2024

Há ainda uma jovem de 25 ano em estado grave no hospital Cardarelli, internada na Unidade de Cuidados Intensivos. Ainda no mesmo hospital, mas com ferimentos menos graves, encontram-se duas mulheres de 53 e 35 anos.

As circunstâncias do acidente não ficaram claras mas a imprensa local diz que a varanda deve ter desabado devido a falhas estruturais sendo que o Ministério Público vai abrir um inquérito sobre as causas do colapso da varanda deste bloco com 14 andares e 247 apartamentos.