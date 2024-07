O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, afirmou esta segunda-feira que a concorrência e a liberdade de escolha são princípios liberais, mas escusou-se a qualquer outro comentário sobre a anunciada candidatura de Tiago Mayan Gonçalves à liderança do partido.

Em Braga, no final de uma visita ao hospital da cidade, Rui Rocha disse que no final do ano terá oportunidade para se dedicar às questões internas.

“A concorrência, a liberdade de escolha, isso são princípios liberais, mas também é um princípio liberal estarmos focados nos interesses, nos problemas concretos dos portugueses e em apresentarmos soluções”, referiu.

Para Rui Rocha, questões internas do partido “são importantes, mas não é o momento de as avaliar”.

O ex-candidato presidencial da Iniciativa Liberal (IL), Tiago Mayan Gonçalves, anunciou no sábado a sua candidatura à liderança do partido, por estar insatisfeito com o rumo e entender que a IL precisa de alcance, amplitude e arrojo.

Tiago Mayan, que atualmente é o presidente da União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, no Porto, assumiu não se rever na liderança de Rui Rocha sem, contudo, lhe tecer diretamente críticas.