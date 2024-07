Os venezuelanos vão domingo às urnas para eleger o presidente que dirigirá o futuro da Venezuela nos próximos seis anos e votantes ouvidos pela Lusa esperam que as presidenciais produzam uma mudança radical no país.

“Claro que vou votar, porque não podemos continuar assim. É muito importante porque todos nós [os venezuelanos] queremos uma mudança, não apenas para nós, mas para os nossos filhos e porque temos que dar um melhor começo às novas gerações“, disse Moralinda Rodríguez.

Empregada de manutenção, admitiu à Lusa que vai votar pela primeira vez porque nunca se interessou pela política, mas foi vendo as coisas acontecer e como o país mudou para pior.

Lembro-me que, há muitos anos, o meu pai ganhava 1.000 bolívares e que me dava 20 bolívares que eu trocava por notas de cinco, para dizer aos meus irmãos que tinha mais dinheiro do que eles. Esse dinheiro rendia”, disse.

Referiu que há oito anos, o salário mínimo era suficiente para pagar a renda e sustentar a filha, mas atualmente mal dá para comer, obrigando-a que tem de trabalhar horas extraordinárias e aos fins de semana para poder pagar a casa.

E precisou que recebe mensalmente 130 bolívares digitais (3,30 euros) de salário e que um quilo de asas de frango custa 70 bolívares (1,80 euros) e que se comprar proteína, fica sem dinheiro para pagar o autocarro.

Argénis António quer “algo novo” para o país, e por isso insiste que “todos têm de votar em massa“, por “um câmbio radical”.

O porteiro espera que as eleições sejam transparentes e acredita que após a divulgação dos resultados “nada de mal acontecerá” porque os venezuelanos estão a rezar a Deus para que tudo decorra em paz.

“As pessoas têm de sair em massa para votar, porque queremos uma mudança e queremos progredir. Não queremos que quem está a nascer seja apanhado por este tropeção”, frisou.

Já a doméstica Diamelys Hernández acredita que as eleições são de grande importância, “porque o futuro da Venezuela depende do que acontecerá” nesse dia.

Convido as pessoas a votar, porque o nosso futuro e de todas as crianças da Venezuela depende do voto. Não podemos continuar a viver tudo isto”, disse.